Юрий Семин: "Почему "Локомотив" играет через два дня первый матч чемпионата?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:1 д.в.) отметил, что ему понравилась организация игры в Нижнем Новгороде. Специалист подчеркнул, что команда не должна проводить следующую встречу на третий день. В 1-м туре чемпионата "Локо" сыграет 30 июля с "Уфой".

- Потрясающий стадион! Поле – замечательное, - заявил Семин. - Игроки тоже заслуживают всяческих похвал. В такую погоду, невероятную жару, выдержать 120 минут... Мне только непонятно, почему "Локомотив" в который раз играет через два дня первый матч чемпионата?! Кто мне объяснит? Может, вы, журналисты? Это же стрессовая ситуация для футболиста! Как можно играть через два дня?