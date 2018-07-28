Юрий Семин: "Матч с ЦСКА был до ошибки. Ошибку допустили мы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:1 д.в.) отметил, что армейцы указались более удачливыми.

- Матч был до ошибки. Ошибку допустили мы, поэтому и проиграли, - заявил Семин. - На сегодняшний день наш уровень готовности не 100-процентный, поэтому были как хорошие отрезки, так и не очень. Таков мой комментарий.

- Показалось, что "Локомотив" недооценил молодой и изрядно обновленный ЦСКА... Согласны?

- А у нас что, старая команда? Мы тоже молодая. Играли изо всех сил. Но ЦСКА более удачливым оказался. Да и физически выглядел получше нас. Соперник проводил тренировочную работу вместе, а у нас большая группа игроков поздно присоединилась к тренировочному лагерю. Говорю же, игра была до гола. Моментов и ударов – мало. Мы допустили ошибку и проиграли.

- По поводу Суперкубка много споров: настоящий титул это или нет, важный матч или нет. Вот вы что думаете?

- Конечно же, это трофей! Пришло 40 тысяч болельщиков. Важная это игра или нет? Конечно же, важная! Только время для него надо выбрать правильное, наверное. (Михаил ГОНЧАРОВ)