Врач "Спартака": "Суперкубок - нелепый трофей, а играть должен "Авангард"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов назвал Суперкубок России самым нелепым трофеем из существующих.

- Поздравляя сегодня победителя Суперкубка давайте признаемся: самый нелепый трофей из существующих, - написал Вартапетов в Твиттере. - Просто выставочный разогрев перед чемпионатом России. И играть, конечно, должен "Авангард".



Напомним, что куряне встречались с "Тосно" в финале Кубка России-2017/18 (1:2). Клуб из Ленинградской области, как обладатель трофея, должен был встретится в матче за Суперкубок с чемпионом страны "Локомотивом".

Впоследствии "Тосно" утратил профессиональней статус, а РФС объявил, что железнодорожникам в матче за Суперкубок будет противостоять ЦСКА, занявший второе место в чемпионате России.



"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)