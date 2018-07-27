Возбуждено уголовное дело после смерти фаната ЦСКА накануне матча за Суперкубок России

Следователи ищут участников пьяной драки на платформе Курского вокзала в Москве, в которой погиб 30-летний мужчина, об этом "Интерфаксу" заявила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.



Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что сегодня ночью на Курском вокзале случилась массовая драка между фанатами ЦСКА, в результате которой погиб 30-летний Игорь Соколовский.

- Сегодня ночью во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия, - отметила Марковская.

По ее словам, в результате конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из них с повреждениями доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). "Предварительно инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказала представитель следствия, добавив, что проводятся следственные действия с организатором конфликта.

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)