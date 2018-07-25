Власти Нижнего Новгорода ожидают 10 тысяч фанатов "Локо" и ЦСКА в матче за Суперкубок России

Власти Нижнего Новгорода ожидают, что на матч за Суперкубок России между "Локомотивом" и ЦСКА приедет около 10 тысяч болельщиков. Игра состоится 27 июля на стадионе "Нижний Новгород", начало - в 21.30 по московскому времени.

- 27 июля планируется максимальная загрузка стадиона "Нижний Новгород" болельщиками. От "Локомотива" и "ЦСКА" ожидается по 5 тысяч болельщиков от каждой команды, - приводит "Р-Спорт" сообщение регионального министерства спорта. - Общественный транспорт в районе Стрелки, стадиона и микрорайона "Седьмое небо" будет работать до 01:30 ночи. Также будут продлена работа метрополитена. Использование специальных шаттлов не планируется.