Владислав Безбородов: "Извините, момент с Чаловым не видел. В остальном разобрался"

Арбитр Владислав Безбородов, работавший на матче за Суперкубок России "Локомотив" - ЦСКА (0:1 д.в.), отметил, что бригада разобралась практически во всех спорных эпизодах. По его словам, момент, в котором нападающий армейцев Федор Чалов ответил болельщикам, пнув пластиковую бутылку обратно на трибуны, он не видел.

-Такие тягучие матчи убаюкивают?

- Судья всегда работает на максимуме. Засыпать на таком уровне нельзя. Полная концентрация, даже в таких матчах нельзя терять нить игры, решения должны быть точными.

- В моменте с голом кто-то говорил об офсайде.

- Вопросы были. Кому-то показалось, что был офсайд, но вы же смотрели повтор и все видели.

- Вы удовлетворены своей работой? Вот в этом эпизоде разобрались грамотно…

- А в других не разобрался?

- Вот, например, Чалов бросил бутылку в трибуну в ответ. За это наказывают.

- Извините, не видел. В остальном, думаю, бригада сработала безошибочно. Важный момент с голом, неоднозначный, но приняли правильное решение. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)