Владислав Безбородов: "Извините, момент с Чаловым не видел. В остальном разобрался"

Арбитр Владислав Безбородов, работавший на матче за Суперкубок России "Локомотив" - ЦСКА (0:1 д.в.), отметил, что бригада разобралась практически во всех спорных эпизодах. По его словам, момент, в котором нападающий армейцев Федор Чалов ответил болельщикам, пнув пластиковую бутылку обратно на трибуны, он не видел.
-Такие тягучие матчи убаюкивают?
- Судья всегда работает на максимуме. Засыпать на таком уровне нельзя. Полная концентрация, даже в таких матчах нельзя терять нить игры, решения должны быть точными.
- В моменте с голом кто-то говорил об офсайде.
- Вопросы были. Кому-то показалось, что был офсайд, но вы же смотрели повтор и все видели.
- Вы удовлетворены своей работой? Вот в этом эпизоде разобрались грамотно…
- А в других не разобрался?
- Вот, например, Чалов бросил бутылку в трибуну в ответ. За это наказывают.
- Извините, не видел. В остальном, думаю, бригада сработала безошибочно. Важный момент с голом, неоднозначный, но приняли правильное решение. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)