Виктор Гончаренко: "Стоит опасаться дифирамбов и мыслей, что ЦСКА уже многое может"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче за Суперкубок России отметил, что этот трофей лишь третий по рангу в стране, однако станет хорошим подспорьем для молодых игроков.

– После финального свистка вас эмоционально подбрасывали вверх футболисты, словно после очень большой победы. При этом вы говорите, что трофей не совсем настоящий. Как вы все-таки расцениваете сегодняшний успех?

– Это в любом случае хорошее подспорье для молодых игроков, повторю. Но мы же понимаем, что первое место в чемпионате дает выход в Лигу чемпионов. Победа в Кубке тоже продвигает тебя в еврокубки. А Суперкубок сам по себе, поэтому и говорю, что не совсем официальный. Но в любом случае это титул – третий по ранжиру в стране.

– За последний год состав ЦСКА обновился процентов на 90. Похожая история была в истории "Спартака" в 1996-м, и у красно-белых тогда все сложилось удачно. Можно ли говорить о том, что дело в отлаженной системе: молодые футболисты благодаря ей втягиваются и безболезненно адаптируются?

– Вот как раз нам стоит опасаться – так как раз дифирамбов и мыслей, что уже мы многое можем. Нужно восстановить силы и готовиться к матчу с "Крыльями". Что касается сравнения со "Спартаком", то мне кажется, оно не совсем уместно. Все 11 игроков того "Спартака" вышли из структуры клуба, были сыгранными и говорили на одном языке. У нас ситуация иная, и мы сейчас только в начале пути. (Михаил ГОНЧАРОВ)