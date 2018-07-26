Виктор Гончаренко: "На Суперкубок мы можем выйти в любом сочетании"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что команда физически готова к матчу за Суперкубок России, который состоится 27 июля. Соперником армейцев будет "Локомотив".

- Насколько команда готова к матчу за Суперкубок?

- Физически хорошо готова, тактически, надеюсь, тоже проблем не возникнет. Вопрос в том, насколько хороша будет взаимосвязь между игроками, потому что практически новая команда. Мы в любом сочетании можем выйти. Надеюсь, что тактическое взаимопонимание нам поможет. (Юлия ЯКОВЛЕВА)