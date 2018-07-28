Виктор Гончаренко: "Да, мы строим новую команду. Но с такой поддержкой мы не могли играть плохо"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче за Суперкубок России отметил, что этот титул поможет молодым игрокам почувствовать уверенность в себя.

– Думаю, матч получился. Любой уважающий себя спортсмен стремится к победе, если даже это и не совсем официальный, но все-таки титул. Для молодых ребят это будет отличным подспорьем, они должны получить порцию уверенности и почувствовать, что значит победа над таким серьезным соперником. Да, мы строим новую команду. Но на таком стадионе и с такой поддержкой мы не могли играть плохо. Каждый, уходя с поля, должен был сказать, что он отдал все силы. Поэтому матч получился бескомпромиссным.

– Абсолютно новая линия оборона сыграла безукоризненно и не дала ничего создать "Локо". Как добились этого?!

– Защита у нас вызывала как раз меньше всего головной боли. Говорю не о качестве, а о количестве. Игроков здесь больше, чем в других линиях. Не думаю, что мы сделали что-то сверхъестественное. Ребята хорошо уловили требования, и мы увидели плоды нашей работы.

– Почему Щенников вышел только на замену? И что случилось с Дзагоевым?

– Видите, раз Щенников выходит на замену, значит, у нас еще есть замены... Что касается травм, пока сложно говорить. У Дзагоева что-то с икроножной мышцей. (Михаил ГОНЧАРОВ)