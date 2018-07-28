Вице-чемпион – впервые победитель Суперкубка России

Московские армейцы впервые выиграли Суперкубок России, не будучи при этом ни чемпионом страны, ни обладателем Кубка. Вице-чемпионы участвовали в Суперкубке до этого три раза. ЦСКА в 2006, 2007 и 2013 годах делал "золотой дубль", и их соперником становились обладатели серебряных наград чемпионата. Во всех трех случаях победу одерживали армейцы. (Алексей МОРОЗ)
Все матчи Суперкубка России
|
Год
|
Чемпион
|
Обладатель Кубка
|
|
2003
|
Локомотив
|
ЦСКА
|
1:1 (пен. – 4:3)
|
2004
|
ЦСКА
|
Спартак
|
3:1 д.в.
|
2005
|
Локомотив
|
Терек
|
1:0
|
2006
|
ЦСКА
|
Спартак*
|
3:2
|
2007
|
ЦСКА
|
Спартак*
|
4:2
|
2008
|
Зенит
|
Локомотив
|
2:1
|
2009
|
Рубин
|
ЦСКА
|
1:2 д.в.
|
2010
|
Рубин
|
ЦСКА
|
1:0
|
2011
|
Зенит
|
ЦСКА
|
1:0
|
2012
|
Зенит
|
Рубин
|
0:2
|
2013
|
ЦСКА
|
Зенит*
|
3:0
|
2014
|
ЦСКА
|
Ростов
|
3:1
|
2015
|
Зенит
|
Локомотив
|
1:1 (пен. – 4:2)
|
2016
|
ЦСКА
|
Зенит
|
0:1
|
2017
|
Спартак
|
Локомотив
|
2:1 д.в.
|
2018
|
Локомотив
|
ЦСКА*
|
0:1 д.в.
Итого: 12-3, мячи 26-15.
* Вице-чемпион