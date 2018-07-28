00:17 | Футбол — ОЛИМП Суперкубок России

Вице-чемпион – впервые победитель Суперкубка России


Московские армейцы впервые выиграли Суперкубок России, не будучи при этом ни чемпионом страны, ни обладателем Кубка. Вице-чемпионы участвовали в Суперкубке до этого три раза. ЦСКА в 2006, 2007 и 2013 годах делал "золотой дубль", и их соперником становились обладатели серебряных наград чемпионата. Во всех трех случаях победу одерживали армейцы. (Алексей МОРОЗ)

Все матчи Суперкубка России

Год

Чемпион

Обладатель Кубка

 

2003

Локомотив

ЦСКА

1:1 (пен. – 4:3)

2004

ЦСКА

Спартак

3:1 д.в.

2005

Локомотив

Терек

1:0

2006

ЦСКА

Спартак*

3:2

2007

ЦСКА

Спартак*

4:2

2008

Зенит

Локомотив

2:1

2009

Рубин

ЦСКА

1:2 д.в.

2010

Рубин

ЦСКА

1:0

2011

Зенит

ЦСКА

1:0

2012

Зенит

Рубин

0:2

2013

ЦСКА

Зенит*

3:0

2014

ЦСКА

Ростов

3:1

2015

Зенит

Локомотив

1:1 (пен. – 4:2)

2016

ЦСКА

Зенит

0:1

2017

Спартак

Локомотив

2:1 д.в.

2018

Локомотив

ЦСКА*

0:1 д.в.

Итого: 12-3, мячи 26-15.

* Вице-чемпион

Локомотив - ЦСКА

 

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