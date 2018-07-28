Вице-чемпион – впервые победитель Суперкубка России

Московские армейцы впервые выиграли Суперкубок России, не будучи при этом ни чемпионом страны, ни обладателем Кубка. Вице-чемпионы участвовали в Суперкубке до этого три раза. ЦСКА в 2006, 2007 и 2013 годах делал "золотой дубль", и их соперником становились обладатели серебряных наград чемпионата. Во всех трех случаях победу одерживали армейцы. (Алексей МОРОЗ)

Все матчи Суперкубка России

Год Чемпион Обладатель Кубка 2003 Локомотив ЦСКА 1:1 (пен. – 4:3) 2004 ЦСКА Спартак 3:1 д.в. 2005 Локомотив Терек 1:0 2006 ЦСКА Спартак* 3:2 2007 ЦСКА Спартак* 4:2 2008 Зенит Локомотив 2:1 2009 Рубин ЦСКА 1:2 д.в. 2010 Рубин ЦСКА 1:0 2011 Зенит ЦСКА 1:0 2012 Зенит Рубин 0:2 2013 ЦСКА Зенит* 3:0 2014 ЦСКА Ростов 3:1 2015 Зенит Локомотив 1:1 (пен. – 4:2) 2016 ЦСКА Зенит 0:1 2017 Спартак Локомотив 2:1 д.в. 2018 Локомотив ЦСКА* 0:1 д.в.

Итого: 12-3, мячи 26-15.

* Вице-чемпион