13:50 | Футбол — ОЛИМП Суперкубок России

Ведран Чорлука: "Локомотиву" не повезло в дополнительное время с ЦСКА"


Защитник Ведран Чорлука отметил, что рад был снова сыграть за "Локомотив" в матче за Суперкубок России с ЦСКА (0:1 д.в.). Хорват вышел в стартовом составе и был заменен по окончании основного времени встречи.

- Здорово снова выйти на поле вместе с партнерами по "Локо" и сыграть 90 минут. Нам вчера не повезло в дополнительное время, но мы вернемся в понедельник, - написал Чорлука в Инстаграме.

В понедельник, 30 июля, "Локомотив" в гостях сыграет с "Уфой" в игре 1-го тура чемпионата России.

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BlxX1AGgcFV/?hl=ru&taken-by=corlukav05_14

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Материалы сюжета: Суперкубок России-2018. "Локомотив" – ЦСКА
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