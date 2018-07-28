Ведран Чорлука: "Локомотиву" не повезло в дополнительное время с ЦСКА"

Защитник Ведран Чорлука отметил, что рад был снова сыграть за "Локомотив" в матче за Суперкубок России с ЦСКА (0:1 д.в.). Хорват вышел в стартовом составе и был заменен по окончании основного времени встречи.



- Здорово снова выйти на поле вместе с партнерами по "Локо" и сыграть 90 минут. Нам вчера не повезло в дополнительное время, но мы вернемся в понедельник, - написал Чорлука в Инстаграме.



В понедельник, 30 июля, "Локомотив" в гостях сыграет с "Уфой" в игре 1-го тура чемпионата России.