В пятницу на ютуб-канале "СЭ" – Суперкиберкубок!

В пятницу, в день ОЛИМП-Суперкубка РФПЛ, на ютуб-канале "СЭ" состоится Суперкиберкубок, в которой встретятся киберспортсмены, представляющие участников футбольного матча – "Локомотив" и ЦСКА.

Роберт "Ufenok77" Фахретдинов (Loko eSports Team) и Андрей "Timon" Гурьев (ПФК ЦСКА/Gambit Esports) сойдутся в ожесточенной схватке за титул.

Киберфутболисты, которые провели два красивейших финала на турнирах РФПЛ в 2017 году, сыграют серию BO5 (до трех побед) за Суперкубок по киберфутболу 2018. Начало эфира на ютуб-канале "СЭ" – в 17.00.

Матч за ОЛИМП-Суперкубок России между "Локомотив" - ЦСКА состоится 27 июля. Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало встречи – 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн трансялцию этого матча.