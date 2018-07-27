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В Нижнем Новгороде болельщиков ЦСКА встречает полиция и ОМОН

В Нижнем Новгороде болельщиков ЦСКА встречает полиция и ОМОН. Фото "СЭ" В Нижнем Новгороде болельщиков ЦСКА встречает полиция и ОМОН. Фото "СЭ"
В Нижнем Новгороде болельщиков ЦСКА встречает полиция и ОМОН. Фото "СЭ"

 
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На вокзале Нижнего Новгорода в связи с проведением матча за Суперкубок России "Локомотив"ЦСКА усилены меры безопасности. Все прибывающие из Москвы поезда встречают наряды полиции и бойцы ОМОН.

У некоторых болельщиков сотрудники правоохранительных органов проверяют документы, но в целом обстановка спокойная и доброжелательная. Накануне ночью в Москве в результате драки на Курском вокзале погиб мужчина, предположительно болельщик ЦСКА. Среди болельщиков подавляющее большинство составляют поклонники армейского клуба. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)

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Материалы сюжета: Суперкубок России-2018. "Локомотив" – ЦСКА
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