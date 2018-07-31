Три фаната арестованы по делу о гибели болельщика ЦСКА

Мещанский суд Москвы отправил под арест до 27 сентября троих членов фанатской группировки ЦСКА "Еinfach Jugend" по делу о драке на Курском вокзале. В результате стычки болельщик армейцев Игорь Соколовский погиб, его друг был госпитализирован.

"По ходатайству следователя суд заключил под стражу Дмитрия Денисова и Семена Миханова до 27 сентября", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. На аналогичный срок под домашний арест отправлен и третий подозреваемый Антон Байков.

Лидеру "Еinfach Jugend" Денисову вменяется хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), Миханову и Байкову помимо этой статьи инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Напомним, Соколовский и его друг направлялись в Нижний Новгород, где 27 июля был сыгран матч за Суперкубок России "Локомотив" – ЦСКА (0:1 д.в.). Во время поездки у них возник конфликт в вагон-ресторане с одним попутчиков. Последний связался с друзьями из группировки "Еinfach Jugend". На станции в столице Соколовского и его друга поджидали 20 фанатов.

По итогам нападения были задержаны 9 человек, розыск остальных продолжается.

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