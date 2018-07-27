"Только победа". Крыховяк обратился к игрокам "Локомотива" перед игрой за Суперкубок. Видео

Новичок "Локомотива" полузащитник Гжегож Крыховяк пожелал победы своим одноклубникам в матче за Суперкубок России против ЦСКА. 28-летний поляк присоединился к московской команде 24 июля, подписав арендное соглашение сроком на один сезон.

- Привет, парни! Всего вам самого лучшего сегодня. Только победа! Удачи! - сказал Крыховяк в видео, опубликованном в официальном Твиттере железнодорожников.

"Only win!" 👊🏻



A warm message from Grzegorz to Lokomotiv tonight, dzięki, @GrzegKrychowiak! ❤️💚 pic.twitter.com/JyO57SKgXq – FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 27 июля 2018 г.

Матч за Суперкубок России, в котором "Локомотив" сыграет с ЦСКА, состоится сегодня в Нижнем Новгороде.

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