Стало известно точное время начала матча за Суперкубок России

РФПЛ объявила дату и точное время начала матча за Суперкубок России. Игра между "Локомотивом" и ЦСКА состоится 27 июля в Нижнем Новгороде. Время начала встречи - 21.30 по московскому времени.

Напомним, участие в Суперкубке должен был принять "Тосно" как победитель Кубка России прошлого сезона. Из-за того, что тосненский клуб прекратил существование, с "Локомотивом" сыграет серебряный призер ЦСКА.