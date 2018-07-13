Стало известно точное время начала матча за Суперкубок России

РФПЛ объявила дату и точное время начала матча за Суперкубок России. Игра между "Локомотивом" и ЦСКА состоится 27 июля в Нижнем Новгороде. Время начала встречи - 21.30 по московскому времени.
Напомним, участие в Суперкубке должен был принять "Тосно" как победитель Кубка России прошлого сезона. Из-за того, что тосненский клуб прекратил существование, с "Локомотивом" сыграет серебряный призер ЦСКА.
🗓 Матч за ОЛИМП-Суперкубок России между @fclokomotiv и @pfc_cska пройдет 27 июля на стадионе "Нижний Новгород". Начало – в 21:30.– РФПЛ (@rfpl) 13 июля 2018 г.
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Ждем вас на стадионе! #Суперкубок2018 #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/w0c9Znv1BK