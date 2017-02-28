Сергей Прядкин: "РФПЛ не спешит с назначением места Суперкубка, чтобы потом не подсчитывать убытки"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что организация не хочет спешить с утверждением стадиона ЦСКА как места проведения матча за Суперкубок страны 2017 года, чтобы учесть мнение болельщиков. Ранее Прядкин сообщил, что лига рассматривает два варианта места проведения матча за Суперкубок – стадионы ЦСКА и "Локомотива". Как пояснил глава лиги, приоритет в этом вопросе у арены армейцев, однако ситуация может измениться, если чемпионат страны выиграет "Спартак".

– Конечно, хорошо было бы для всех болельщиков узнать заранее, чтобы определиться со своими планами, но все-таки надо немного подождать – нам обязательно надо знать мнение болельщиков, потому что, вы прекрасно знаете, что это соперники, которые пощады друг другу не дают, всегда бьются, – цитирует ТАСС Прядкина. – Поэтому здесь необходимо учесть мнение фанатов, чей стадион может принять матч. Нам бы хотелось, чтобы это был праздник, а не так, чтобы потом подсчитывались убытки.

Не думаю, что это значит, что место проведение матча станет известно только по окончании чемпионата, уверен, определимся чуть пораньше.