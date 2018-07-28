Сергей Прядкин – о Суперкубке: "Главное, что был заполнен стадион целиком"

Президент РПЛ Сергей Прядкин после матча за Суперкубок страны между "Локомотивом" и ЦСКА (0:1) отметил хорошую заполняемость трибун, а также оценил уровень игры армейцев. Напомним, что встречу посетили 43319 зрителей.

– Самое главное, что сегодня был заполнен стадион целиком, - цитирует "Р-Спорт" Прядкина. - И это серьезный показатель. Конечно, наша главная задача сейчас – сохранить всю эту публику. Понятно, что сегодня на игре было два фанатских движения двух московских клубов, но на арене были семьи и просто люди, которые пришли на футбол. Хорошо, если будут по 18-20 тысяч ходить, как было на "Нижнем Новгороде".

Что касается самого матча, то первый тайм мне понравился. Да, было видно, что команды под нагрузками. В ЦСКА видно, что еще нет сыгранности, но это и не удивительно, там поменялась почти вся команда и там сейчас молодые игроки.​