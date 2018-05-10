Сергей Прядкин: "Место проведения матча за Суперкубок России объявим 11 мая"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал "СЭ", что завтра, 11 мая станет известно, где пройдет матч за Суперкубок России.
- Завтра у нас состоится заседание правления РФПЛ, после которого мы и объявим окончательное решение по этому вопросу, - сказал Прядкин. - У нас есть ряд мыслей по поводу места проведения Суперкубка, есть несколько обращений от городов, которые хотели бы видеть его у себя. Это турнир из одного матча, достаточно значимый турнир. Какие претенденты? Завтра все объявим.
В матче за Суперкубок России-2018 должны сыграть чемпион страны "Локомотив" и обладатель Кубка России "Тосно". (Игорь НОВИКОВ)
shpasic
всех в Химки!
17:59
баламошка
Из-за популярности команд билеты придётся раздавать бесплатно.
17:44
merniloskut
Тосно уже не будет...
17:36