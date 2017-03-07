Сергей Прядкин: "Матч за Суперкубок России пройдет "Локомотиве", если "Спартак" станет чемпионом"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что матч за Суперкубок России-2017 пройдет в Москве на стадионе "Локомотив" в случае победы "Спартака" в чемпионате России. В матче за Суперкубок России сыграют чемпион и обладатель Кубка России. Дата проведения матча за Суперкубок России еще не утверждена, но ориентировочно это 14 июля.

– Как известно, у нас есть два варианта проведения матча: первый – стадион ЦСКА, второй – стадион "Локомотив", – приводит ТАСС слова Прядкина. – Но все должны понимать, что если "Спартак" будет участником матча за Суперкубок, то будет сложно провести игру на арене ЦСКА, ведь между этими клубами историческое противостояние, это надо учитывать. Так что если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве".