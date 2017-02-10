Сергей Прядкин: "Матч за Суперкубок России по футболу может состояться 14 июля"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что матч за Суперкубок России 2017 года может пройти 14 июля. Ранее Прядкин отметил, что приоритетным местом для проведения матча за Суперкубок России является стадион "Арена ЦСКА". Другой вариант – стадион "Локомотив" в Черкизове.

– Были представлены варианты календаря сезона-2017/18 с учетом Кубка конфедераций и чемпионата мира, – цитирует ТАСС Прядкина. – Сейчас мы ориентируемся на то, что первый тур следующего чемпионата стартует 16 июля. Суперкубок проведем накануне – приблизительно 14 июля. Закончить первенство по рекомендации ФИФА должны 13 мая 2018 года.

20 или 22 февраля состоится заседание комитета профессионального футбола, который я возглавляю. На нем мы представим свои наработки по поводу развития профессионального футбола в рамках стратегии до 2030 года. После этого постараемся утвердить окончательную версию календаря.