15:15 | Футбол — ОЛИМП Суперкубок России

Сергей Прядкин: "Матч за Суперкубок может пройти в Катаре или Казахстане"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что матч за Суперкубок России может пройти за границей. По его словам, в таком случае принимающая сторона возьмет на себя расходы на его проведение.

– По Суперкубку есть несколько предложений. Или мы проводим его как обычно перед началом сезона, за неделю, или в пятницу, накануне старта, – сказал Прядкин. – Тогда его участники будут играть выносной матч в среду или четверг. А есть предложение вообще изменить сроки проведения Суперкубка. Провести его в декабре за границей. Есть ряд примеров для популяризации российского футбола. Нам поступило предложение от Катара, от федерации футбола Казахстана. Это все обсуждаемо. В начале февраля определим место проведения Суперкубка.

– Принимающая сторона понесет какие-то расходы?

– Да. Безусловно. Например, организация чартеров для болельщиков. Но может этого и не будет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (5)
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rusfed 2.0

А Воронеж, Новосибирск или Нальчик для популяризации росфутбола - уже моветон, что ль?

15:42

Vizioso

Казахстан и Катар? Что у нас там ещё на "К" есть? О, Корея! Северная. Как насчёт туда отвезти наших мастеров пятнистого мяча на матч за суперкубок?

15:35

баламошка

Логично. Хотят порадовать российских болельщиков.

15:30

Рюрик 09

sidnet78 В антарктиду матч _______ Пингвины не потянут организацию чартеров.))))))

15:27

sidnet78

В антарктиду матч

15:22