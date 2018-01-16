Сергей Прядкин: "Матч за Суперкубок может пройти в Катаре или Казахстане"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что матч за Суперкубок России может пройти за границей. По его словам, в таком случае принимающая сторона возьмет на себя расходы на его проведение.

– По Суперкубку есть несколько предложений. Или мы проводим его как обычно перед началом сезона, за неделю, или в пятницу, накануне старта, – сказал Прядкин. – Тогда его участники будут играть выносной матч в среду или четверг. А есть предложение вообще изменить сроки проведения Суперкубка. Провести его в декабре за границей. Есть ряд примеров для популяризации российского футбола. Нам поступило предложение от Катара, от федерации футбола Казахстана. Это все обсуждаемо. В начале февраля определим место проведения Суперкубка.

– Принимающая сторона понесет какие-то расходы?

– Да. Безусловно. Например, организация чартеров для болельщиков. Но может этого и не будет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)