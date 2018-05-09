Сергей Прядкин: "Матч за Суперкубок-2018 пройдет в России"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что матч за Суперкубок России 2018 года на территории страны. В игре за первый трофей сезона-2018/19 "Локомотив", который выиграл чемпионат, встретится с победителем национального кубка - "Тосно" или "Авангардом".

- Матч точно будет в России, - цитирует ТАСС Прядкина. - Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы.

Стадион "Динамо"? Мне бы очень хотелось провести там матч, но есть вопросы с введением арены в строй. Оно может затянуться, поэтому рисковать не будем.

Предложения (о проведении матча за Суперкубок России в Катаре или Казахстане. - Прим. "СЭ") есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать.

Напомним, второй участник матча за Суперкубок России определится сегодня, 9 мая. Финал Кубка России между "Тосно" и "Авангардом" пройдет в Волгограде на "Волгоград Арене" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.