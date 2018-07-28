Сергей Хусаинов: "Участие ЦСКА в Суперкубке России - коммерческое решение"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов заявил, что участие ЦСКА в Суперкубке России является коммерческим решением.

Накануне армейцы обыграли "Локомотив" (1:0 д.в) и завоевали свой седьмой Суперкубок страны в истории.



- Существует такая практика: обладатель Кубка страны играет в Лиге Европы – представляет национальную ассоциацию, - приводит слова Хусаинова "Национальная служба новостей". - В случае, если обладатель Кубка и чемпион ассоциации – один и тот же клуб, то в Лиге Европы играет финалист Кубка.



Я думаю, что со спортивной точки зрения, и тут я согласен с Андреем Кобелевым, было бы правильно, если бы был курский "Авангард". Раз клуб ["Тосно"] прекратил свое существование. А ЦСКА – это только желание нашей премьер-лиги заработать на этом матче дополнительные дивиденды, финансовые, в том числе. Дать толчок развитию футбола.

Но, мне кажется, что это такое коммерческое решение. А что касается спортивного, то я его уже изложил. И озвучил ту точку зрения, которая принята в цивилизованной футбольной Европе.

Врач "Спартака": "Суперкубок - нелепый трофей, а играть должен "Авангард"