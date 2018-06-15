РФПЛ выступила с заявлением в связи с проведением Суперкубка России

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) в сообщении на официальном сайте призвала верить только официальным данным о составе участников и месте проведения матча за Суперкубок России-2018.

"В связи с появившимися в СМИ многочисленными новостями о местах проведения и составе участников матча за Суперкубок России-2018 Российская футбольная премьер-лига сообщает, что достоверная информация о данной игре публикуется только на ее официальном сайте", – говорится в сообщении на официальном сайте РФПЛ.

Проведение матча за Суперкубок России было запланировано на 27 июля в Нижнем Новгороде. В нем должны были встретиться чемпион России "Локомотив" и обладатель Кубка страны "Тосно".

Напомним, в июне "Тосно" прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Согласно регламенту, вторым участником Суперкубка должен стать серебряный призер чемпионата страны ЦСКА​.