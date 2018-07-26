Рахимич - о Суперкубке России: "Хорошо, что ЦСКА не нужно отвлекаться на квалификацию в Лиге чемпионов"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором армейцы сыграют против "Локомотива". По мнению боснийского экс-хавбека, встреча за первый трофей сезона будет непростой.

– В ЦСКА строится новая команда – многие ребята ушли, многие пришли, – цитируют "Известия" Рахимича. – Сейчас в коллективе идет период становления. Хорошо, что в этом году не нужно отвлекаться на квалификацию в Лиге чемпионов и можно сосредоточиться на матче за Суперкубок и чемпионате. Надеюсь, команда проявит свои лучшие качества и возьмет этот трофей. Хотя противостоять ЦСКА будет очень серьезный соперник. У "Локомотива" очень хороший подбор игроков и великолепный тренер. Они по праву выиграли в прошлом сезоне золотые медали чемпионата России. Так что матч предстоит непростой и интересный.

Матч за Суперкубок России состоится завтра, 27 июля. Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало встречи – 21.30 по московскому времени.