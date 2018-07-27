Пресс-служба УВД на транспорте - об инциденте на Курском вокзале: "Организатор драки задержан. Один мужчина скончался"

Сотрудник пресс-службы управления на транспорте по центральному федеральному округу Мария Дедова рассказала "СЭ" подробности массовой драки предположительно между болельщиками ЦСКА, которая произошла на Курском вокзале в ночь на пятницу.

Происшествие случилось сегодня ночью. Телеграм-канал Mash сообщил, что в результате драки погиб 30-летний болельщик армейского клуба Игорь Соколовский.

– В два часа пятнадцать минут ночи сотрудниками транспортной полиции на Курском вокзале Москвы при патрулировании платформ поездов дальнего следования был замечен конфликт между молодыми людьми, - рассказала Дедова. - Увидев приближающихся полицейских, участники потасовки разбежались. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двоих граждан с телесными повреждениями.

Незамедлительно была вызвана бригада медиков, однако до ее прибытия один из мужчин скончался. В течение пятнадцати минут был задержан организатор драки. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и доставлен в линейное управление внутренних дел на станции Москва-Курская еще один подозреваемый. По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники, в том числе организатор, находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются остальные лица, причастные к происшествию. Принимаются меры по их задержанию. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

– Это точно были болельщики ЦСКА, и сколько человек участвовало в драке?

– Не могу сказать. Сейчас проводится проверка. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)