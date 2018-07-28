Никита Чернов: "Болельщикам ЦСКА нужно привыкнуть к обновленной команде"

Защитник ЦСКА Никита Чернов после матча за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0 д.в.) отметил, что команда сыграла неплохо, несмотря на омоложение состава. По его словам, проблем с взаимопониманием у него не возникло.

- Конечно, когда выходишь на поле и играешь, совсем другие эмоции от трофея, - приводит "Р-Спорт" слова Чернова. - И хочется со всеми поделиться этой радостью. Такое количество болельщиков не удивило, ехать из Москвы не так долго. Спасибо большое фанатам, что они приехали нас поддержать. Конечно, у нас сейчас, по сути, новая команда и болельщикам надо привыкнуть.

Наш состав сильно омолодился, но думаю, что сегодня мы сыграли неплохо. Да, у нас серьезно обновилась линия защиты, но играется нормально. Мы все друг другу подсказываем. Хочется продолжать в том же духе, надеюсь так и будет. У нас нет никаких проблем с взаимопониманием.

Большую часть времени на тренировках мы играли в четыре защитника. Но буквально дней за 5 Виктор Михайлович поменял схему, чтобы более плотно было в обороне. Конечно, после победы сегодня хочется продолжать играть успешно.