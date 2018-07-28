"Ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков". Заявление "Локомотива"

"Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал заявление по инциденту на матче за Суперкубок России (0:1 д.в.) против ЦСКА.

Фанаты железнодорожников несколько раз издавали ухающие звуки в адрес форварда армейцев Витинью во время матча за Суперкубок России. РФС открыл дело в отношении болельщиков "Локо".

"Локомотив" в своем заявлении подчеркнул, что ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков по отношению к игрокам своей команды или футболистам ЦСКА. Железнодорожники напомнили, что московский клуб – один из самых интернациональных в лиге, в котором выступают игроки разных национальностей и вероисповеданий, и что никогда ранее в адрес болельщиков красно-зеленых подобных претензий не поступало.

Приводим текст заявления "Локо" полностью:

В некоторых СМИ появились публикации о якобы имевшем место инциденте с расистскими выкриками в матче за Суперкубок между "Локомотивом" и ЦСКА со стороны болельщиков "Локомотива".



Футбольный клуб "Локомотив" категорически не приемлет любые проявления расизма как в футболе, так и в жизни. Мы регулярно проводим работу с болельщиками и имеем по этому вопросу с ними полное взаимопонимание.



На матче находились представители клуба, не только на трибунах, но и у кромки поля, в том числе у сектора активной поддержки команды, ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков по отношению к игрокам своей команды или футболистам ЦСКА. Не было этого слышно и в трансляции матча.



Хочется напомнить, что "Локо" – один из самых интернациональных клубов лиги, в котором выступают игроки разных национальностей и вероисповеданий.



Никогда ранее в адрес болельщиков "красно-зеленых" подобных претензий не поступало.



Хотелось бы, чтобы и "Локомотив" имел возможность подключиться к расследованию дела, инициированного РФС.