МВД предупредило о возможных договорных драках между фанатами "Локомотива" и ЦСКА в Нижнем Новгороде

На официальном сайте МВД России опубликовано заявление, в котором отмечается, что будут предприняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка на матче за Суперкубок России между столичными клубами "Локомотив" и ЦСКА, который пройдет сегодня, 27 июля, в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

- Согласно поступившим сведениям, некоторые из фанатов направляются в Нижний Новгород для проведения так называемых договорных драк, - говорится в сообщении МВД России - Подразделения МВД России предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка на матче. Официально предупреждаем об установленной законодательством ответственности за нарушения общественного порядка в период проведения спортивных соревнований.

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)