Министр спорта Нижегородской области: "Наш стадион готов к Суперкубку "Локомотив" – ЦСКА"

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов сообщил "СЭ", что стадион "Нижний Новгород" находится в хорошем состоянии и готов принять матч за Суперкубок России "Локомотив" – ЦСКА, который состоится 27 июля (начало в 21.30 по московскому времени). 19 июля на арене произошел ряд протечек из-за сильнейшего ливня.

– Сегодня на нашем стадионе в шесть часов вечера пройдет встреча 2-го тура ФНЛ между "Нижним Новгородом" и "Тюменью". Арена в нормальном состоянии и готова принимать любые соревнования, – подчеркнул Панов. (Арман МКРТЧЯН)