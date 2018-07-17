Матч за Суперкубок России-2018 покажет Первый канал

Как стало известно "СЭ", матч за Суперкубок России будет транслироваться на Первом канале. Начало показа – 21.25 по московскому времени.

Первый трофей нового сезона разыграют между собой действующий чемпион страны "Локомотив" и серебряный призер турнира ЦСКА. Армейцы заменили "Тосно", который выиграл Кубок России, но из-за финансовых проблем прекратил свое существование.

Матч за Суперкубок России пройдет 27 июля в Нижнем Новогороде на стадионе "Нижний Новогород". Начало игры – 21.30 по московскому времени. (Сергей ЕГОРОВ)