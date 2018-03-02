Матч на Суперкубок России может пройти в Катаре

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о переговорах о проведении матча за Суперкубок России в Катаре. Трофей разыгрывается с 2003 года. В разные сезоны он проходил в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.
– Эти разговоры (о Катаре. – Прим. "СЭ") все еще актуальны, идут переговоры, – передает "Р-Спорт" слова Прядкина. – У нас есть поддержка и со стороны клубов, и от РФС. Суперкубок – коммерческий матч. Нет, рассматривается не только Катар, есть еще одна страна, но я думаю, что Катар – реальнее.
marsey
shur, конечно, можно. и декабре, и январе, и в любом из 10 остающихся месяцев. если цель - срубить бабла (не заработать, а именно срубить), то можно в Катаре. если цель - популяризация нашего футбола и выход на новые рынки, то надо другую страну выбирать. также надо думать, как использовать инфраструктуру после ЧМ - иначе развалится всё и зарастёт травой :)
13:07
shur
marsey а в июле в Катаре, конечно, самая комфортная погода.______________ Можно и в декабре провести
12:11
баламошка
shur баламошка___________ А ты ничего не хочешь поменять? Или привык стоять на месте? И только бугага.////////Бугага))
12:08
marsey
Катар - это, конечно, самое место для "популяризации" нашего футбола :) если в Антарктиде провести матч, то наш футбол станет ещё "популярнее". суперкубок когда обычно проводится? в июле :) а в июле в Катаре, конечно, самая комфортная погода. да и находится он очень близко к России - нашим болельщикам будет очень удобно туда ехать. плюс построили стадионы в Сочи, Саранске, Калининграде,Самаре, Волгограде и т.д. - пусть лучше они простаивают. в общем, руководители что в футболе, что в других сферах - это "гении", титаны мысли, "отцы русской демократии"...
11:34
shur
баламошка___________ А ты ничего не хочешь поменять? Или привык стоять на месте? И только бугага.
10:49
баламошка
shur rotor23 А стадионы новые пусть пустыми стоят...Страна дураков...._______________ Ну почему страна дураков? Это популяризация российского футбола. Суперкубки Италии, Франции проводятся же в других странах, и ничего. И нам можно попробовать.////////Популяризация российского футбола. Бугага))
10:44
баламошка
Раньше на севере России проводили Суперкубок, а теперь решили на юге провести.
10:42
Serenky25
Хорошая идея. Это рядом и у людей все с финансами в порядке, так что выбраться на выходных проблем не возникнет.
10:12
shur
rotor23 А стадионы новые пусть пустыми стоят...Страна дураков...._______________ Ну почему страна дураков? Это популяризация российского футбола. Суперкубки Италии, Франции проводятся же в других странах, и ничего. И нам можно попробовать.
10:09
rotor23
А стадионы новые пусть пустыми стоят...Страна дураков....
09:58