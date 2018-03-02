Матч на Суперкубок России может пройти в Катаре

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о переговорах о проведении матча за Суперкубок России в Катаре. Трофей разыгрывается с 2003 года. В разные сезоны он проходил в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

– Эти разговоры (о Катаре. – Прим. "СЭ") все еще актуальны, идут переговоры, – передает "Р-Спорт" слова Прядкина. – У нас есть поддержка и со стороны клубов, и от РФС. Суперкубок – коммерческий матч. Нет, рассматривается не только Катар, есть еще одна страна, но я думаю, что Катар – реальнее.