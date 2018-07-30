Мариу Фернандес: "Новички показали, что готовы биться за футболку ЦСКА до последней капли крови"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес - о матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0) и об игре новичков команды.

"Хочу отметить силу футболки ЦСКА. Это очень сильная футболка. И те, кто ее представляет - это тоже очень мощная группа игроков, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе. - Конечно, нас покинули ребята, но к нам пришли новые игроки, амбициозные и очень сильные. Они показали себя с лучшей стороны. Продемонстрировали, что они готовы до последней капли крови биться за нашу футболку. И они сегодня с честью выстояли 120 минут. Также мы понимаем, что ЦСКА - это великий клуб. И даже если нас покидают ребята, которые вписали свои имена в его историю, приходят новые футболисты, которые также готовы вписать свои имена в историю этого великого клуба.