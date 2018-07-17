Мачей Рыбус: "К Суперкубку будем готовы на 110 процентов"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус после товарищеского матча с "Витессом" (0:3) отметил, что команде пока не хватает физических кондиций. Он подчеркнул, что железнодорожники будут готовы к игре за Суперкубок России против ЦСКА, которая состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.

- Я присоединился к команде на прошлой неделе, - приводит пресс-служба "Локо" слов Рыбуса. - Первые два дня работал по индивидуальной программе, потом вернулся в общую группу. Сегодня уже сыграл 70 минут. После отпуска хотелось побыстрее увидеть ребят и начать тренироваться.

- Что в целом скажешь по игре?

- Мы пока не в той форме, в какой хотелось бы. Не все футболисты вернулись в команду после чемпионата мира. Тем не менее, мы создали много моментов, неплохо играли в пас и контролировали мяч. Пока не хватает физики. Мы уступили, но счет на сборах – не главное. Это просто хорошая тренировка. К Суперкубку будем готовы на 110 процентов.