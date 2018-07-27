"Локомотив" - ЦСКА: прогноз букмекеров

В пятницу, 27 июля, в Нижнем Новгороде пройдет матч за Суперкубок России между "Локомотивом" и ЦСКА. Игру принимает стадион "Нижний Новгород". Начало встречи – 21.30 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Локомотива" на успех с коэффициентом 2,38, а ЦСКА – 3,46. Ничья оценивается с коэффициентом 3,27.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Уверен, что назовешь обладателя трофея? Коэффициенты Winline – здесь.

"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России, 27 июля 2018, онлайн-трансляция матча за Суперкубок – начало в 21.30 (время московское)