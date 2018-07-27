"Локомотив" - ЦСКА: прямая трансляция - в 21.30

В пятницу в Нижнем Новгороде начнется сезон-2018/19. Стартует он по традиции матчем за Суперкубок, в котором сыграют чемпион России "Локомотив" и вице-чемпион ЦСКА. По регламенту в этой встрече должен играть чемпион и обладатель Кубка России, но "Тосно", выигравший второй по значимости трофей в российском футболе, прекратил существование.

Железнодорожники и армейцы встретятся на стадионе "Нижний Новгород", который этим летом принимал матчи чемпионата мира. Встреча начнется в 21.30 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Локомотив" – ЦСКА.

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Прямой эфир "Локомотив" – ЦСКА.