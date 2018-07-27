"Локомотив" – ЦСКА: онлайн трансляция – в 21.30

В пятницу, 27 июля, откроется сезон для команд премьер-лиги. Первый матч сезона – встреча за Суперкубок России. Первый трофей сезона разыграют "Локомотив" и ЦСКА. Эти команды заняли первое и второе места в минувшем чемпионате России. Обладатель Кубка России "Тосно" из Ленинградской области прекратил свое существование из-за проблем с финансированием.

Московские команды сыграют на стадионе "Нижний Новгород", который этим летом принимал матчи чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 21.30 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Локомотив" – ЦСКА.

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Прямой эфир "Локомотив" – ЦСКА.