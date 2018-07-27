13:22 | Футбол — ОЛИМП Суперкубок России

"Локомотив" - ЦСКА: чемпион обещает показать "силу белой формы"


"Локомотив" объявил, что полевые игроки команды проведут матч за Суперкубок России с ЦСКА в форме белого цвета. Для вратаря подготовлен черный комплект.

Армейцы сыграют в традиционной сине-красной форме, вратарь - в голубой. 

Встреча пройдет сегодня на стадионе "Нижний Новгород", начало - 21.30 по московскому времени.




Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)

 

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