"Локомотив" - ЦСКА: чемпион обещает показать "силу белой формы"

"Локомотив" объявил, что полевые игроки команды проведут матч за Суперкубок России с ЦСКА в форме белого цвета. Для вратаря подготовлен черный комплект.

Армейцы сыграют в традиционной сине-красной форме, вратарь - в голубой.



Встреча пройдет сегодня на стадионе "Нижний Новгород", начало - 21.30 по московскому времени.

В первом матче сезона покажем силу белой формы 😉 #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/84Bsdw1HC9 – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 27 июля 2018 г.







Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)