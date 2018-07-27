"Локомотив" - ЦСКА: 3 участника ЧМ-2018 и 2 новичка - в стартовом составе армейцев на матч за Суперкубок

ЦСКА объявил состав на матч за Суперкубок России против "Локомотива", который состоится в Нижнем Новгороде. С первых минут встречу начнут участники чемпионата мира-2018 в составе сборной России: голкипер Игорь Акинфеев, защитник Мариу Фернандес и хавбек Алан Дзагоев.

Также в официальном матче за ЦСКА дебютируют защитники Родриго Бекао и Хердур Магнуссон.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин - Витинью, Бистрович, Дзагоев, Евремов - Чалов.

Запасные: Помазун, Бийол, Щенников, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Хосонов, Жиронкин.

Все о чемпионате России по футболу – здесь