20:01 | Футбол — ОЛИМП Суперкубок России

"Локомотив" - ЦСКА: 3 участника ЧМ-2018 и 2 новичка - в стартовом составе армейцев на матч за Суперкубок


ЦСКА объявил состав на матч за Суперкубок России против "Локомотива", который состоится в Нижнем Новгороде. С первых минут встречу начнут участники чемпионата мира-2018 в составе сборной России: голкипер Игорь Акинфеев, защитник Мариу Фернандес и хавбек Алан Дзагоев

Также в официальном матче за ЦСКА дебютируют защитники Родриго Бекао и Хердур Магнуссон

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин - Витинью, Бистрович, Дзагоев, Евремов - Чалов. 

Запасные: Помазун, Бийол, Щенников, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Хосонов, Жиронкин.

Локомотив М - ЦСКА

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Материалы сюжета: Суперкубок России-2018. "Локомотив" – ЦСКА
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