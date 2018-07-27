"Локо" выиграл у ЦСКА в матче за Суперкиберкубок на Ютуб-канале "СЭ"

В пятницу, 27 июля, в день ОЛИМП-Суперкубка РФПЛ, на ютуб-канале "СЭ" состоялся Суперкиберкубок, в которой встретились киберспортсмены, представляющие участников футбольного матча – "Локомотив" и ЦСКА.

Роберт "Ufenok77" Фахретдинов (Loko eSports Team) и Андрей "Timon" Гурьев (ПФК ЦСКА/Gambit Esports) сошлись в ожесточенной схватке за титул. Победу одержал представитель "Локомотива" по итогам трех матчей - 15:13.

Матч за ОЛИМП-Суперкубок России между "Локомотив" - ЦСКА состоится 27 июля. Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало встречи – 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн трансялцию этого матча.