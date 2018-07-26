19:40 | Футбол — ОЛИМП Суперкубок России

Крыховяк не полетел с "Локомотивом" на матч за Суперкубок


Новичок "Локомотива"  Гжегож Крыховяк не полетел с железнодорожниками в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России. 28-летний поляк присоединился к московской команде 24 июля, подписав арендное соглашение сроком на один сезон.

Наш новичок Гжегож Крыховяк не полетел в Нижний Новгород, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы "Локомотива". - Он присоединится к команде в ближайшее время. Сейчас заканчивается оформление необходимого пакета документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Матч за Суперкубок России, в котором "Локомотив" сыграет с ЦСКА, состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.

Локомотив М - ЦСКА

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Материалы сюжета: Суперкубок России-2018. "Локомотив" – ЦСКА
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