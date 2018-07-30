Кристиян Бистрович: "Очень счастлив, что выиграл первый трофей с ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович - о матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0)

- Я чувствую себя опустошенным. Это был очень тяжелый матч, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе. - Но мы хорошо подготовились на сборах. Нам удалось отыграть 120 минут. Мы боролись до конца. И да, я выиграл первый трофей с ЦСКА. Мы очень счастливы. Моим заданием было, во-первых, останавливать их контратаки, потому что именно на них они строят свою игру. Ну и, как обычно, исполнять роль плеймеймкера. Быстрее переводить мяч, соединять защиту с атакой.