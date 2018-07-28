Комбаров назвал конкурентов "Спартака" в борьбе за чемпионство

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью "СЭ" отметил, что считает "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар" конкурентами команды в борьбе за чемпионство.

– На днях Курбан Бердыев заметил, что, скорее всего, "Зенит" выиграет чемпионат причем с большим отрывом. Питерцы ваш главный конкурент?

– Конкурентов хватает. "Зенит", "Локомотив", ЦСКА.

– ЦСКА? Но ведь армейцы потеряли полсостава, от них ушли ключевые футболисты.

– ЦСКА будет тяжеловато. Но у армейцев есть такая особенность: несмотря ни на что бороться за высокие места. Посмотрим, как все сложится в этом сезоне. К конкурентам я бы еще причислил "Краснодар". При этом не могу сказать, что "Зенит" по составу на голову сильнее "Спартака". Я так не думаю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Дмитрия Комбарова