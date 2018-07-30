Источник: Полиция задержала лидера фанатской группировки ЦСКА по делу об убийстве болельщика

Лидер фанатской группировки ЦСКА "Еinfach Jugend" Дмитрий Денисов был задержан в Москве, сообщает телеграм-канал Mash. Накануне матча армейцев за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0) он устроил массовую драку 20 на 2. В результате столкновения погиб другой болельщик красно-синих Игорь Соколовский. Второй человек был серьезно ранен.

Напомним, Соколовский и его друг направлялись в Нижний Новгород, где на следующий день должен быть состояться атч. Во время поездки у них возник конфликт в вагон-ресторане с одним попутчиков. Последний связался с друзьями из группировки "Еinfach Jugend". На станции в столице Соколовского и его друга поджидали 20 фанатов. В результате драки Соколовский был убит, а его товарищ – ранен.

Число задержанных в результате нападения дошло до девяти, розыск остальных продолжается.

Возбуждено уголовное дело после смерти фаната ЦСКА накануне матча за Суперкубок России //

Источник: Фанат ЦСКА умер в результате драки 2 на 20. 8 человек задержаны //

Источник: Конфликт, в результате которого погиб болельщик ЦСКА, произошел на бытовой почве //