Илья Геркус: "Локомотив" отправится в Нижний Новгород на матч за Суперкубок в отличном настроении"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме отметил, что позитивно воспринял новость о проведении матча за Суперкубок России в Нижнем Новгороде 27 июля. В поединке сойдутся железнодорожники, ставшие чемпионами России, и "Тосно", завоевавший Кубок страны.

- Матч за Суперкубок в Нижнем Новгороде - это здорово! На днях мы видели, как в Волгограде новая арена позволила создать антураж настоящего праздника футбола на финале Кубка России!, - написал Геркус. - За последний год нам довелось трижды сыграть на стадионах, построенных к чемпионату мира - в Сочи на "Фиште", в Москве на "Открытии" и в Питере на "Крестовском". Если посмотрите на результаты этих трех матчей, то поймете, что в Нижний Новгород мы отправимся с отличным настроением.

