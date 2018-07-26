Идову и еще 23 игрока "Локомотива" вылетели в Нижний Новгород на Суперкубок России

"Локомотив" огласил список игроков, которые отправятся на матч за Суперкубок России против ЦСКА. В число 24 футболистов вошел новичок команды, защитник сборной Нигерии Брайн Идову.

Полностью состав "Локо" выглядит следующим образом:

Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев.

Защитники: Ротенберг, Чорлука, Кверквелия, Михалик, В. Денисов, Рыбус, Идову, Лысов.

Полузащитники: И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Баринов, Игнатьев, Фарфан, Миронов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов.

Нападающие: Эдер, Тугарев, Жемалетдинов.

Матч за Суперкубок России состоится в Нижнем Новгороде 27 июля.

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)