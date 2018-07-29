Хетаг Хосонов: "Поначалу не верилось, что я забил в Суперкубке. Но потом мы подняли трофей над головой"

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов в интервью клубной пресс-службе прокомментировал игру за Суперкубок России с "Локомотивом" (1:0, д.в). 20-летний хавбек стал автором "золотого гола" на 106-й минуте.

- Эмоции зашкаливают! Я очень рад, что мы выиграли этот трофей, - отметил Хосонов. - Это мой первый большой трофей. Теперь будем бороться за следующие титулы!

– Вспомните, пожалуйста, эпизод с забитым голом. Какие ощущения были?



– Яка бил, мяч после рикошета отскочил ко мне, я решил ударить. Витинью пропустил мяч, тот залетел в дальний угол, и мы побежали радоваться.

– А дальше была радость уже после финального свистка. Что-то вообще помните или все было как в тумане?

– Конечно, поначалу мне даже не верилось, что я забил. Но потом мы подняли трофей над головой, и стало окончательно ясно, что мы действительно завоевали этот кубок.

– Был ли этот матч принципиальным для вас, учитывая, что осенью вас удалили в игре с "Локомотивом"?

– Да, в первой же игре в стартовым составом я удалился, и это было с "Локо". Сегодня я вышел заряженным на борьбу, и мне кажется, что всё получилось.

– Армейские болельщики были настоящим 12-м игроком. Какие слова для них найдете?

– Огромное спасибо нашим болельщикам, что они в таком огромном количестве приехали. Очень сильно ощущалась их поддержка.