Хердур Мангуссон: "Выиграть трофей в первой же игре - это невероятно"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон - о матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0)

- Это классно. Невероятные ощущения, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе. - Всегда хотел выиграть золотые медали, и вот мы - обладатели Суперкубка. Мы хотим выиграть еще больше трофеев. Это невероятные ощущения - выиграть трофей в первой же игре. Мы хорошо отыграли. У нас очень молодая команда. И мы жаждем выигрывать еще и еще. Мы хорошо себя проявили. Болельщики тоже замечательно нас поддерживали и помогли нам победить. Когда я почувствовал, что мы можем выиграть? Когда проснулся утром.