Гончаренко, Онопко и Ермакович прогулялись по Нижнему Новгороду перед матчем за Суперкубок

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в компании с помощниками Виктором Онопко и Александром Ермаковичем вышел на прогулку по Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде накануне матча за Суперкубок России против "Локомотива". Тренеров узнавали прохожие и постоянно останавливали для совместных фотографий. По словам Гончаренко, он первый раз в Нижнем Новгороде, и ему тут нравится. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч за Суперкубок России состоится в Нижнем Новгороде 27 июля.

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – ЦСКА